Манчини: до последнего верил, что Россия дойдёт до финала Кубка конфедераций

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций, в котором сборная России уступила команде Мексики (1:2) и закончила выступление на турнире.
«Я бы предпочел и я верил в это до последнего, что российская сборная дойдет до финала Кубка конфедераций, потому что она на это способна. К сожалению, не получилось. Но я верил в это», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».
Сборная России стала третьей хозяйкой Кубка конфедераций, не сумевшей выйти из группы. В 1997 году борьбу на первом этапе завершила Саудовская Аравия, а в 2001 году групповую стадию не сумела пройти Южная Корея.