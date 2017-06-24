Нету: поле на стадионе в Петербурге стало лучше, оно в хорошем состоянии

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поделился впечатлениями от победы над командой Новой Зеландии в матче третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Фернанду Сантуша.
«С кем бы мы ни играли в полуфинале — с Германией или Чили — это сильные команды, придется потрудиться. Поле стало лучше, оно в хорошем состоянии.
«Зенит» на сборе играет товарищеские матчи? Слежу за товарищами», — передаёт слова Нету корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Роналду: поле было сложным, газон на стадионе в Петербурге не очень хороший