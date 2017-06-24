Роналду сравнялся с вторым местом в списке лучших снайперов европейских сборных

Нападающий Криштиану Роналду, забив гол в матче со сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций, довёл до 75 количество мячей, забитых им в составе национальной команды Португалии. Теперь Роналду делит с Шандором Кочишем второе место в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времён.
Лучшие снайперы европейских сборных всех времён:
Ференц Пушкаш (Венгрия/Испания) — 84 гола в 89 матчах
Шандор Кочиш (Венгрия) — 75 голов в 68 матчах
Криштиану Роналду (Португалия) — 75 голов в 142 матчах
Мирослав Клозе (Германия) — 71 гол в 137 матчах
Герд Мюллер (ФРГ) — 68 голов в 62 матчах
Робби Кин (Ирландия) — 68 голов в 146 матчах
Златан Ибрагимович (Швеция) — 62 гола в 116 матчах
Имре Шлоссер (Венгрия) — 59 голов в 68 матчах
Давид Вилья (Испания) — 59 голов в 97 матчах
Ян Коллер (Чехия) — 55 голов в 91 матче
Йоахим Штрайх (ГДР) — 55 голов в 102 матчах
Уэйн Руни (Англия) — 53 гола в 115 матчах
Поуль Нильсен (Дания) — 52 гола в 38 матчах
Йон-Даль Томассон (Дания) — 52 гола в 112 матчах
Лойош Тихи (Венгрия) — 51 гол в 72 матчах
Хакан Шюкюр (Турция) — 51 гол в 112 матчах
Тьерри Анри (Франция) — 51 гол в 123 матчах.
По пять голов Роналду пришлись на сборные Армении, Латвии и Швеции, по четыре — на Андорру, Эстонию и Нидерланды. Португалец забивал 33 разным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.