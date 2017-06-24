Самедов, Головин и Васин обратились к болельщикам после вылета из КК-2017

Футболисты сборной России Александр Самедов, Александр Головин и Виктор Васин обратились со словами благодарности к болельщикам после поражения от Мексики (1:2) и вылета из Кубка конфедераций — 2017.
«Хочу поблагодарить болельщиков за огромную поддержку. Она нам очень помогала на протяжении всего турнира. Спасибо вам большое», — сказал Самедов.
«Вы очень хорошо нас поддерживали, и мы будем стараться больше вас не подводить», — добавил Головин.
«Вы гнали нас вперёд в каждом матче. Вы — лучшие», — заключил Васин.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
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