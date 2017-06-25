Лэмпард: если Коста уйдёт, замену придётся искать среди лучших нападающих мира

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал слухи о возможном уходе форварда синих Диего Косты.
«Он фантастический нападающий, и мы видели это в прошлом сезоне. С тех пор, как Диего попал в «Челси», его очень сложно заменить. Нет никаких сомнений, что в случае его ухода „Челси“ придется трудно. Я не знаю, чего хочет Коста, и не знаю, какие у него есть варианты.
Скажу так: если он останется — чудесно, если нет — замену ему придется искать среди лучших нападающих мира. Он очень энергичный и подвижный футболист, который очень хорош в прессинге и при этом много забивает. Таких игроков сейчас немного", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.