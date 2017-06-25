Никол: Клопп лучше Моуринью, потратившего £ 200 млн в «МЮ» ради шестого места

Экс-защитник сборной «Шотландии» и «Ливерпуля» Стив Никол, ныне работающий комментатором на ESPN FC, сравнил главного тренера красных Юргена Клоппа с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Причина, по которой Клопп лучше Моуринью в том, что Моуринью пошёл и потратил больше £ 200 млн в прошлом сезоне, и привёл свою команду к шестому месту. Юрген Клопп, имея игроков качеством, я думаю, похуже, вошёл с „Ливерпулем“ в топ-4. Когда Моуринью давным-давно пришёл в „Реал“, несомненно, он был нужным человеком, но он сделал из них оборонительную команду. Он вернулся в „Челси“ выиграл лигу — и вдруг, он снова лучший. А на следующий год — полный провал, а потом он финишировал шестым с „Манчестер Юнайтед“. „МЮ“ с Ферги были командой, которая боролось за титулы в Лиге чемпионов и АПЛ», — приводит слова Никола ESPN FC.