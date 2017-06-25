Представители Диего Алвеса опровергли информацию о переходе вратаря в «Рому»

Представители вратаря «Валенсии» Диего Алвеса опубликовали заявление, в котором опровергли информацию о переходе футболиста в «Рому», которая накануне появилась в СМИ.
«Предполагаемое соглашение между Диего Алвесом и „Ромой“ не соответствует действительности, Диего не контактировал ни с „Ромой“, ни с каким-либо другим клубом», — цитирует текст заявления агенства Promoesport Football Italia.
У Диего Алвеса есть итальянский паспорт, поэтому он может быть подписан клубом из Серии А, не заняв при этом места игрока без гражданства Евросоюза.
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