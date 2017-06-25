Самедов: эти три матча сборной России на Кубке конфедераций были не зря

Полузащитник сборной России Александр Самедов подвёл итог выступлению национальной команды на Кубке конфедераций — 2017. Россияне набрали три очка в трёх матчах и не смогли пробиться в плей-офф турнира.
«Конечно, эти три матча были не зря. Это большой турнир, домашний. Хочется сказать огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку, за такую атмосферу, которую они создали.
Из положительного можно отметить содержание игры – особенно в третьем матче. Что-то не получилось, конечно, но были позитивные моменты, которые помогут сборной России двигаться в правильном направлении. Кроме гола мы создали ещё пять-шесть хороших моментов. Жалко, что получилось забить лишь один.
О чемпионате мира пока не думаю, потому что только что для нас закончился крупный турнир. Есть разочарование, но надо двигаться вперёд. Сборную России ждёт важный год. Надо сделать правильные выводы и двигаться в нужном направлении», — сказал Самедов в интервью пресс-службе ФИФА.