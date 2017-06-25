Колобков: Daily Mail написала о допинге? Не понимаю, как можно ссылаться на них

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию о том, что весь состав сборной России на ЧМ-2014 подозревается в применении допинга.
«Первый раз об этом слышу. Официальной информации о допинге российских футболистов у меня нет. Это Daily Mail написала, что ли? Не понимаю вообще, как можно ссылаться на эту газету.
Ну вы посмотрите, какие газеты есть у нас в России. Например, «Экспресс-газета», оттуда тоже можно новости про инопланетян перепечатывать. Официально я такой новости не получал», — цитирует Колобкова «Газета.ru».