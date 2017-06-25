Германия — Камерун: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Камеруна на матч третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017.
Германия: тер Штеген, Гинтер, Платтенхардт, Рюдигер, Киммих, Зюле, Руди, Джан, Дракслер, Демирбай, Вернер.
Камерун: Ондоа, Мабука, Нгаду-Нгаджуй, Тейку, Фай, Ангисса, Сиани, Манджек, Бассогог, Муканджо, Абубакар.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:00 мск.
Турнирное положение в группе B после двух туров: 1. Чили — 4 очка; 2. Германия — 4; 3. Австралия — 1; 4. Камерун — 1.