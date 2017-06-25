Аленичев: реализация у «Енисея» хромает, но отношением ребят к работе я доволен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от контрольного матча с «Уфой». Команда из Красноярска потерпела поражение со счётом 0:2.
«Была очень полезная игра для тренерского штаба в плане информации. Неприятные впечатления оставили только первые 10 минут, потому что мы умудрились два гола со стандартного положения пропустить. Конечно же, мы над этим будем очень много работать. У нас было два-три момента, которые мы могли реализовать, но, к сожалению, реализация хромает. В целом я доволен отношением ребят к работе и к сегодняшней игре», — заявил Аленичев в видеоинтервью клубной пресс-службе.