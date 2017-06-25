Германия – Камерун: арбитр показал красную карточку после видеоповтора

На матче 3-го тура группы B Кубка конфедерации между сборными Германии и Камеруна главный арбитр встречи колумбиец Вильмар Рольдан показал футболисту красную карточку после видеоповтора.
На 64-й минуте по итогам видеоповтора был удалён защитник Эрнест Мабука. Однако за мгновение до этого арбитр после видеоповтора сначала показал красную карточку полузащитнику Себастьену Сиани. На поле возникла неразбериха, в результате которой Рольдан изменил своё решение только после второго видеоповтора. Таким образом, судья отменил красную карточку Сиани и показал её Мабуке.
Мабука стал первым игроком в истории турнира, который был удалён после видеоповтора.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Камерун.