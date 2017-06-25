Германия – Камерун: Тимо Вернер получил награду BUD AF Man of the Match

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер признан лучшим игроком матча 3-го тура группы В c командой Камеруна, получив приз BUD AF Man of the Match.
21-летний футболист, который оформил дубль, одержал победу в голосовании болельщиков всего мира в выборе игрока, который внёс наибольший вклад в успех своей команды в этом матче. Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой немцев со счётом 3:1.
Выбрать лучшего футболиста встречи в ходе каждой игры можно на сайте bud-match.com. Голосование начинается в перерыве и идёт до конца матча.