Вернер: сложно сказать, хотел бы я сыграть в полуфинале с Мексикой или Россией

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Камеруна (3:1) в матче 3-го тура группы В Кубка конфедераций и выход в полуфинал турнира. В этой встрече форвард оформил дубль.
«Я отлично себя чувствую! Забил свой первый гол за сборную Германии, первый дубль на Кубке конфедераций. Я очень рад и надеюсь на то, что забью ещё больше. Мне сложно сказать, хотел бы я сыграть с Мексикой или с Россией. Обе эти сборные очень сильные. У Мексики отличная команда, но мы сильнее», — передаёт слова Вернера корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Сборная Мексики накануне обыграла команду России (2:1) и вышла в полуфинал Кубка конфедераций, где ей 29 июня предстоит сыграть со сборной Германии. Российская команда своё выступление на турнире завершила.