Тим Кэхилл: сборная Австралии составила конкуренцию одной из лучших команд мира

Нападающий сборной Австралии Тим Кэхилл поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Чили (1:1).
«Команда Чили сильна индивидуально, сильна в атаке. Сегодня мы играли с одной из лучших команд мира. Моя задача — вести ребят вперёд, кто бы ни играл против нас. Сегодня нам удалось составить конкуренцию одной из лучших команд. Я рад, что наша игра меняется. Мы не проиграли чилийцам — я вообще думаю, что они выиграют Кубок конфедераций. Было невероятно сложно играть против Алексиса Санчеса. Эта игра нас многому научила.
Естественно, тренер не был доволен нашим выступлением. Ведь он говорил, что мы способны и выиграть. Я испытываю к нему невероятное уважение. Он в нас верит. Он даёт шанс всем 23 игрокам и постоянно работает над нашим прогрессом — в этом и есть суть футбола. Мы надеемся подтянуться к уровню Чили. И сегодня мы наслаждались игрой", — передаёт слова Кэхилла корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.