Видаль: выход в полуфинал был первой задачей сборной Чили на Кубке конфедераций

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал ничью с командой Австралии (1:1) в заключительном туре группового этапа Кубка конфедераций. Команда Чили заняла второе место в группе B и в полуфинале турнира встретится с командой Португалии 28 июня.
«Игра получилась очень тяжёлой, пришлось потратить много сил. Но именно этого мы и ждали. Мы сумели добиться необходимого результата и выйти из группы. Выход в полуфинал был первой задачей сборной Чили на Кубке конфедераций», — цитирует Видаля Kicker.
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