Друг Роналду: Криштиану сказал мне, что ему нужно время на размышления о будущем

Спортивный директор «Лилля» Луис Кампос, который является близким друг нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщил, что португальскому форварду необходимо время, чтобы определиться со своим будущим.
«Думаю, сейчас Криштиану нужно несколько дней, чтобы поразмыслить о будущем. Он сам мне об этом сказал. Это нормальная ситуация. Ему предстоит принять правильное решение. Ситуация в «Реале» сейчас немного напряжённая, но и это тоже нормально.
Роналду грустит по поводу того, что происходит. Он является человеком, который постоянно сосредоточен на своей работе. Никому не следует думать, что он сам заполняет свои налоговые декларации», — цитирует Кампоса Football Espana.
Криштиану Роналду, по слухам из испанских СМИ, склоняется к тому, чтобы покинуть мадридскую команду из-за проблем с местной прокуратурой. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов испанским властям на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.