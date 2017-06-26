Кришито: я останусь в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито сообщил, что не покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно, а также выразил уверенность, что под руководством Роберто Манчини «Зенит» станет чемпионом РФПЛ.
«Обожаю „Дженоа“, все это знают, но „Зенит“ считает, что я должен остаться и стать капитаном команды. Поэтому я останусь в России. Я всегда говорил, что однажды хочу вернуться в „Дженоа“, но этот момент пока не настал. Тем не менее я горжусь тем, что являюсь капитаном нового «Зенита».
Манчини приехал в «Зенит» с сильным желанием побеждать. Мы должны выиграть чемпионат России, и, уверен, мы это сделаем", — цитирует Кришито Tuttomercatoweb.