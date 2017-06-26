Сборная России чаще всех нарушала правила на групповом этапе Кубка конфедераций

По данным InStat, футболисты сборной России чаще всех нарушали правила в ходе группового этапа Кубка конфедераций — 2017 (15,3 фола за матч). Реже всех фолили игроки сборной Португалии (9,7 за матч).
Чилийский полузащитник Артуро Видаль совершил больше всех фолов на групповом этапе Кубка конфедераций (10 – 3,3 в среднем за матч). При этом его средний показатель за сезон составил 2 фола за матч.
Вторым по количеству нарушений на групповом этапе стал российский полузащитник Александр Головин (8 – 2,7 за матч). Средний показатель Головина за сезон – 2,5 фола за матч.
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