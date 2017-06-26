Акинфеев стал лучшим на групповом этапе КК-2017 по проценту отражённых ударов

По данным InStat, вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций — 2017 по проценту отражённых ударов (80%). Средний показатель Акинфеева за сезон составил 78%.
Сборная Германии стала самой бьющей командой группового этапа Кубка конфедераций. Немцы в среднем за матч наносили 14,7 удара. Однако игроки сборной Германии стали первыми и по количеству неточных ударов — 6,7 за матч. Лучшими же по количеству ударов в створ стали португальцы (в среднем 7 за матч).
Футболисты сборной Австралии нанесли меньше всех ударов на групповом этапе турнира (7,7 в среднем за матч). При этом австралийцы продемонстрировали высокую точность (43% в створ). Худшая точность ударов зафиксирована у сборной Камеруна (19%).
Наибольшее количество ударов на групповом этапе КК-2017 было нанесено по воротам сборной Новой Зеландии (53), наименьшее – по воротам сборных Португалии и Чили (по 26).