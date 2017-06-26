Смолов стал лидером группового этапа КК-2017 по количеству попаданий в офсайд

По данным InStat, форвард сборной России Фёдор Смолов стал лидером группового этапа Кубка конфедераций — 2017 по количеству попаданий в офсайд (5 — 1,7 в среднем за матч). В этом сезоне он также стал лидером РФПЛ по количеству офсайдов, а также занял пятое место среди всех футболистов топ-7 европейских чемпионатов по этому показателю (1,3 в среднем за матч).
Португальский нападающий Криштиану Роналду и форвард сборной Камеруна Венсан Абубакар стали самыми бьющими игроками группового этапа Кубка конфедераций — они нанесли по 12 ударов. Однако португалец суммарно провел на поле меньше времени, поэтому его показатель в среднем за матч выше, чем у камерунца (4,2 за матч). Если рассматривать сезон в целом, то Роналду является лучшим игроком топ-7 европейских чемпионатов по количеству ударов в среднем за матч (5,5).
Фёдор Смолов стал третьим по количеству ударов на групповом этапе (10 – 3,4 в среднем за матч). Если рассматривать сезон в целом, то Смолов стал четвёртым среди игроков топ-7 европейских чемпионатов по количеству ударов в среднем за матч (4,1). Чаще Смолова били только Криштиану Роналду (5,5), Лионель Месси (4,4) и Эдин Джеко (4,3). Однако стоит отметить, что точность ударов Смолова на Кубке конфедераций (20%) значительно ниже, чем в среднем за сезон (48%).
Также Смолов стал лидером группового этапа Кубка конфедераций по количеству точных острых передач (9 – 3,1 за матч). По этому показателю Фёдор опередил чилийского форварда Алексиса Санчеса и полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера, у которых по 8 точных острых пасов. Примечательно, что средний показатель Смолова в сезоне составил всего 1,1 острой передачи за матч.