Калитвинцев: благодарен руководству «Динамо» за приобретение Сова

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с австрийским «Ваккером» (2:2) в товарищеском матче, а также поделился впечатлением от игры новичков. Наставник поблагодарил руководство клуба за приобретение хавбека сборной Мали Самба Сова.
«Получилось два разных тайма. Это и понятно, всё-таки в первой половине у нас был более сыгранный состав. Однако практику должны получать все. При этом не сказал бы, что второй тайм получился плохим. Да, пропустили два мяча, но они стали плодом явных индивидуальных ошибок. Состояние футболистов понимаем, нагрузки очень большие, пока сил хватает на 45 минут. И всё же мы уже начинаем спрашивать не только за объём выполненной работы, но и за качество игры. Дальше соперники будут сильнее, специально к матчам готовиться не станем, однако эти встречи – лучший тест хода нашей подготовки к сезону. Сегодня не все прошли этот тест, но у них будет шанс исправиться в дальнейшем.
Что касается дебютантов Евгеньева, Ненахова и Сов, то они сыграли удачно. Евгеньев – спокойно, рассудительно, как будто 100 матчей за сборную мира уже провёл. Ненахов – боец, для него нет авторитетов, мы это видим и по тренировкам. Сова вели давно, благодарен руководству за его приобретение, хотя переговоры были непростыми. Сейчас он еще не набрал кондиций, но класс виден», — цитирует Калитвинцева официальный сайт клуба.