Наставник сборной Камеруна: к ЧМ-2018 России нужно решить проблему с транспортом

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос отметил хорошую подготовку России к Кубку конфедераций — 2017, но пожаловался на организацию транспорта.
«Прежде всего в России на Кубке конфедераций удивили стадионы — качественные, атмосферные. То же самое касается тренировочных площадок. У нас нет претензий.
Есть одно исключение: вы должны вернуться к организации транспорта от отелей до тренировочных площадок. У нас было три случая, когда мы опаздывали на тренировку, хотя был выделен зелёный коридор. Это влияет на распорядок дня. И к чемпионату мира эту проблему нужно решить. Но это единственная проблема», — приводит слова Брооса «Интерфакс».
Сборная Камеруна по итогам группового этапа Кубка конфедераций заняла последнее место в группе В и не пробилась в полуфинал.