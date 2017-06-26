Лавесси избежал красной карточки в чемпионате Китая, несмотря на грубую игру

Нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси избежал серьёзного наказания в матче 14-го тура китайской Суперлиги с «Гуанчжоу Эвергранд», несмотря на грубую игру.
Во втором тайме бывший футболист «Наполи» и «ПСЖ» ударил соперника по ногам в центре поля.
Тем не менее за откровенно грубую игру 32-летний аргентинец удалён не был и отделался жёлтой карточкой. Лавесси извинился перед оппонентом.
Матч, прошедший 25 июня, завершился поражением «Хэбей Чайна Форчун» со счётом 0:2.
Видео эпизода можно посмотреть в YouTube.
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