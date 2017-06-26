Пицци: компенсирует ли Кубок конфедераций медовый месяц? Он компенсирует всё

Полузащитник сборной Португалии Луиш Мигел Пицци прокомментировал победу своей команды над новозеландской сборной в матче группового раунда Кубка конфедераций.
Подопечные Фернанду Сантуша забили в ворота соперника четыре гола, а свои сумели удержать на замке. В полуфинале турнира португальцы 28 июня сыграют с национальной командой Чили.
«Мы добились хорошего результата. Хотели именно этого – победить и занять первое место в группе. Мы готовы ко встрече с любым соперником, но сейчас главное — отдохнуть», — цитирует Пицци Sapo Desporto.
Пицци отказался от медового месяца ради участия в Кубке конфедераций. На этот счёт игрок сказал: «Компенсирует ли Кубок конфедераций медовый месяц? Да, он компенсирует всё. Представлять Португалию – повод для большой гордости, и я рад, что нахожусь здесь».