«Амкар» продлил контракт с Голом

Польский полузащитник Януш Гол подписал с «Амкаром» новое соглашение, рассчитанное на два года, сообщает официальный сайт пермского клуба.
«Отличие «Амкара» от многих клубов — в том, что мы бережём наших игроков, уважаем их и в ответ получаем такие же добрые импульсы. В команде всегда был костяк футболистов, игравших в Перми подолгу, и это являлось залогом турнирной и человеческой стабильности коллектива. Недавно в интервью Януш Гол сказал о том, что готов завершить свою карьеру в «Амкаре», и это лучше всего говорит о системе ценностей, существующей в клубе. Чаще всего игроки, у которых заканчиваются контракты, наоборот, стараются говорить об интересе других клубов и набивают себе цену. Однако наши переговоры с Янушем были простыми, а их результат порадовал и футболиста, и руководство клуба и, я уверен, многочисленных болельщиков «Амкара», — сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.
Януш Гол стал игроком «Амкара» в 2013 году. В прошлом сезоне РФПЛ 31-летний футболист принял участие в 26 матчах, забил 2 гола и сделал 3 голевых паса.