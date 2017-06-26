Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках

26 июня 2017, понедельник. 13:51. Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, на каком этапе находится трансферная кампания сине-бело-голубых, а также высказался о финансовом состоянии клуба.

«По российским игрокам кампания закончилась. Возможно, ещё один человек появится, но принципиально почти всё сделано. По иностранцам практически только началась.

Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определённых линиях, где не хватает доморощенных игроков.

На «Зенит» не давят рамки рамки финансового фэйр-плей. Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трёх игроков за достаточно приличную сумму.

Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идёт об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил в «Зенит» Халка…». В этой удобной конструкции неверно всё. Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках. Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», всё что положено, сполна отдаёт. Через дивиденды, через специальные налоги на добычу и экспорт газа. Но, как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет. Так как компания крупная, то и бюджет серьёзный. Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было», — заявил Фурсенко в интервью сайту «Матч ТВ».

Фурсенко: у «Зенита» самые амбициозные планы, мы хотим выиграть Лигу чемпионов
Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит Сергей Фурсенко Газпром Финансовый фэйр-плей
Новости. Футбол
26 июня 2017, понедельник
14:19 Вратари сборной России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева
14:10 Генеральный секретарь ФИФА прилетит в Казань на полуфинал Кубка конфедераций
14:04 Агент: существует вероятность, что Ачерби перейдёт в «Зенит»
13:57 Форчун считает, что «Манчестер Юнайтед» не приобрёл Роналдиньо из-за непогоды
13:51 Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках
13:46 570 россиян посетили все три матча сборной России на Кубке конфедераций — 2017
13:39 Георгиев сообщил, что может перейти в тульский «Арсенал»
13:34 Нимели: прилагаю все усилия, чтобы быть частью основного состава «Спартака»
13:33 «Амкар» продлил контракт с Голом
13:33 Гути: Асенсио – намного более классный футболист, чем я
13:25 Экс-игрок «Баварии»: Толиссо сильнее Саншеша. Возможно, намного сильнее
13:23 «Зенит» показал, как Манчини руководит тренировочным процессом на сборе
13:22 На «ВЭБ-Арене» появятся новые граффити с изображением Слуцкого и Газзаева
13:09 «Тоттенхэм Хотспур» нацелился на полузащитника «Барселоны» Аленью
13:01 Жирков: на мой взгляд, судейство в матче Мексика — Россия было странным
13:00 Кирьяков рассказал немецким СМИ, почему ушёл из тульского «Арсенала»
12:50 «Гуанчжоу Эвергранд» требует за Паулиньо € 40 млн
12:43 «Битва городов» Кубка конфедераций. Встреча в Сочи
12:38 Бернарду Силва и Рафаэль Геррейро пропустили тренировку сборной Португалии
12:37 Бакка: Хамес? Нелегко покинуть «Реал» и уйти в другой клуб
12:34 Лебеденко: «Арарат» — амбициозный клуб, с высокими целям. Я рад быть его частью
12:29 Агент полузащитника «ПСЖ» Кальегари подтвердил интерес со стороны «Зенита»
12:23 «Бешикташ» предложил за Турана € 30 млн
12:18 «Ювентус» намерен предложить € 15 млн за полузащитника «ПСЖ» Матюиди
12:05 Лунёв: не считаю, что у меня есть какая-то особая сильная черта
11:52 Пицци: компенсирует ли Кубок конфедераций медовый месяц? Он компенсирует всё
11:46 Кудряшов: новая сборная строится не так быстро, но мы сделали полшага вперёд
11:33 Агент: Калешин заявил, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ
11:29 «Лейпциг» готов продать Н. Кейта «Ливерпулю» за £ 70 млн
11:15 Фонд Месси по помощи детям не декларировал € 10 млн дохода
11:08 Зарплата Паредеса в «Зените» может составить около € 3,5 млн в год
11:05 Скиллачи продлил контракт с «Бастией» на один год
10:54 Ли Сеунг Ву: если не буду играть в «Барселоне», поищу другую команду
10:53 Контракт Лебеденко с московским «Араратом» рассчитан на два года
10:32 Браво не собирается покидать «Манчестер Сити»
10:30 Игроки «Факела» обратятся в Палату по разрешению споров из-за долгов
10:23 Хайдель: Горецка и Эмболо будут играть в «Шальке-04» и в следующем сезоне
10:07 «Краснодар»: в составе команды появился новый Вандерсон
09:55 Видаль: уверен, с Алексисом Санчесом «Бавария» будет играть сильнее
09:45 В Турции сообщили, что Думбия близок к переходу в «Фенербахче»
09:43 Лавесси избежал красной карточки в чемпионате Китая, несмотря на грубую игру
09:30 Ю. Брандт: сердце и голова подсказывают, что пока рано переходить в «Баварию»
09:27 Понедельник: когда Смолов один лез на нескольких игроков, это выглядело ужасно
09:15 Милевский попал в ДТП на такси
09:11 Веденеев: больше никогда не вызвал бы Кокорина и Дзюбу в сборную России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сборная снова облажалась. Кто виноват?
Архив →
© championat.com, 2000–2017