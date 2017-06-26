Фурсенко: прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на бабушках

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, на каком этапе находится трансферная кампания сине-бело-голубых, а также высказался о финансовом состоянии клуба.
«По российским игрокам кампания закончилась. Возможно, ещё один человек появится, но принципиально почти всё сделано. По иностранцам практически только началась.
Надо сказать, что работа по российским игрокам для нас является приоритетом номер один. Они смогут развиваться, если будет сильная конкуренция как в команде, так и на футбольном поле. Философия следующая: легионеры должны быть сильнее российских игроков, иначе их нет смысла приобретать. С другой стороны, это должны быть достаточно молодые ребята, чтобы через три-четыре года можно было продать и купить новых. Как иностранцев, так и россиян. Естественно, это не самоцель, но в этом суть трансферной кампании и бизнеса в футболе. Сегодня наш новый главный тренер усиливает команду легионерами в определённых линиях, где не хватает доморощенных игроков.
На «Зенит» не давят рамки рамки финансового фэйр-плей. Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трёх игроков за достаточно приличную сумму.
Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идёт об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил в «Зенит» Халка…». В этой удобной конструкции неверно всё. Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках. Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», всё что положено, сполна отдаёт. Через дивиденды, через специальные налоги на добычу и экспорт газа. Но, как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет. Так как компания крупная, то и бюджет серьёзный. Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было», — заявил Фурсенко в интервью сайту «Матч ТВ».