Трубач: идеального тренера для сборной России сейчас не существует

Известный певец и футбольный болельщик Николай Трубач поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем чемпионате мира и оценил игру команды на Кубке конфедераций—2017.
«При всём негативе, который я испытываю к результату, прогресс сборной налицо. Команда периодически показывала агрессивную игру, чего не хватало в предыдущие годы. Ну и скорости во втором тайме с Португалией и в первом – с Мексикой были хорошие. Надеюсь, это была осмысленная стратегия нашей сборной, а не расслабленность соперника.
Идеального тренера для сборной России сейчас не существует. Это очень сложный фронт работы. Всяких специалистов уже назначали: то много свободы игрокам было, то мало, а необходимого результата добиться не смогли. Я не уверен до конца, но сейчас Черчесов находится на своём месте.
Мало кто ждёт от сборной России чего-то на домашнем чемпионате мира, кроме оголтелых оптимистов, которым по службе положено быть оптимистом. Но и провала, думаю, не будет. Фактор родных трибун может повлиять на то, что наша команда наконец выйдет из группы», — сказал Трубач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.