Сорокин: если англичане сейчас пишут о допинге, то КК-2017 проходит хорошо

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал информацию о том, что ФИФА заподозрила игроков сборной России, выступавших на чемпионате мира — 2014 в Бразилии, в употреблении допинга. Английское издание Daily Mail утверждает, что объектами расследования ФИФА стали 34 футболиста из России.
«Моя первые эмоции — здорово, что английские СМИ написали об этом во время нашего турнира, значит у нас всё проходит хорошо. Странно, что появилась информация только сегодня. Ясно, что это неверная информация. Наша игроки тестировались перед матчем и после на допинг. Все результаты допинг-проб отрицательные. Не вижу здесь, что обсуждать.
Большинство игроков сборной России играют в еврокубках, где регулярно проверяются на допинг УЕФА и ФИФА. Обе организации жёстко следят за допингом.Нам стоит обсуждать сейчас другие вопросы.Наши игроки чистоты. Я в этом уверен, потому что это независимое тестирование. Не моя работа говорить, кому доверять, а кому нет. Давайте обсуждать факты», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.