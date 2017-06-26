Ведущие сборные не планируют базироваться во время ЧМ-2018 в Москве из-за пробок

Ведущие мировые сборные планируют отказаться от варианта с базированием в Москве на время чемпионата мира 2018 года из-за проблем с дорожным движением в столице России. Об этом пишет ESPN FC.
Сообщается, что в число этих сборных входят команды Англии и Германии, которые уже исключили Москву из числа вариантов и рассматривают другие базы. Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка конфедераций—2017 и остались недовольны пробками в Москве. Сборную Германии же впечатлил климат и условия в Сочи, и немцы планируют базироваться на ЧМ-2018 на юге России.
Для 32 участников предстоящего чемпионата мира ФИФА выбрала 65 тренировочных баз в России, 23 из них — в Москве.