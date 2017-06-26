Газзаев: было очень больно слышать от Лебедева слова о Жиркове и Акинфееве

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, ныне заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал слова вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, который в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что Игорь Акинфеев не может быть вратарём номер один национальной команды, а Юрию Жиркову, получившему красную карточку в матче с Мексикой (1:2), надо дать в морду в раздевалке.
«Мне очень больно было слышать высказывания моего коллеги по Госдуме. Конечно, не имеет права вице-спикер Думы на такие необдуманные высказывания. Человек, который даже не представляет, что такое футбол, заявляет такие вещи. Жирков и Акинфеев – это люди, с которыми связаны все самые большие достижения российского футбола. Они победители Кубка УЕФА, неоднократные чемпионы страны, в составе национальной сборной завоевали бронзовые медали Евро-2008. Любой человек ошибается. Я Жиркова знаю 15 лет, он у меня играл. Это самый дисциплинированный футболист.
С точки зрения результата, конечно, выступление сборной на Кубке конфедераций — это провал. Но есть и положительные моменты. Тренерский состав дал возможность проявить себя кандидатам, которые претендуют на место в национальной сборной. По каждому игроку тренеры составили мнение...» — сказал Газзаев в интервью «Комсомольской правде».