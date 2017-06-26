На стадионе «Локомотив» начат монтаж новых табло

«Локомотив» начал монтировать новые табло на стадионе клуба. Внутри арены «Локомотив» устанавливаются табло из Китая. Монтаж будет завершён в ближайшие дни.
Стадион «Локомотив» вмещает 28 800 зрителей. Средняя посещаемость арены по итогам минувшего сезона РФПЛ составила 10 201 человек.
«Локомотив» находится на летнем сборе в Австрии и продолжает подготовку к российской футбольной Премьер-Лиге сезона-2017/18. В матче первого тура «железнодорожники» на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом», встреча запланирована на 16 июля.