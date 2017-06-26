Луис Гарсия: Верратти из тех игроков, что хорошо вписываются в философию «Барсы»

Экс-игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Луис Гарсия прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти в «Барселону».
«Он один из тех игроков, которые хорошо вписываются в философию „Барселоны“. У Марко отличная техника, он здорово двигается и может играть на разных позициях. Верратти может исполнять функции Иньесты или Ракитича, а может играть глубже, рядом с Бускетсом.
Это именно то, что всегда нравилось «Барселоне», — игроки, которые могут играть на разных позициях. Верратти прекрасно вписывается в рисунок игры каталонцев», — сказал Гарсия в интервью Omnisport.
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