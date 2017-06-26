«Ростов» продлил контракт с Трошечкиным и отдал его в аренду «Тосно»

«Ростов» продлил контракт с полузащитником Александром Трошечкиным и отдал его в аренду «Тосно».
«Между футбольными клубами «Ростов» и «Тосно» достигнута договорённость об аренде полузащитника Александра Трошечкина до конца футбольного сезона-2017/18.
Стоит отметить, что перед уходом в аренду футболист продлил контракт с жёлто-синими на один год. Желаем Саше успехов!» — информирует официальный сайт «Ростова».
Сезон-2016/17 Трошечкин провёл также в аренде в воронежском «Факеле» и по итогам чемпионата был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ.
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