Фернандеш: это была хорошая тренировка, победа «Локо» 10:0 — не самое главное

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников».
«Это была хорошая тренировка. Результат тут не самое главное. Физические и тактические составляющие – вот эти вещи сейчас очень важны. Очевидно, что впереди у нас будут более серьёзные соперники, например, последний матч с «Риекой» станет настоящей проверкой для нас.
Довольно трудно играть и выполнять физические упражнения после трёх недель отпуска, но это обязательная часть предсезонных сборов, если хочешь вновь вывести себя на максимальный уровень перед первой официальной игрой. В нашем случае первая официальная игра – не просто рядовой матч чемпионата, а битва за трофей. «Спартак» – сильная команда, но и у нас есть шансы на победу, ведь мы играем дома", — цитирует Фернандеша сайт «Локомотива».
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» за Суперкубок России—2017 пройдёт 14 июля в Москве на стадионе «Локомотив».