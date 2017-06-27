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«Сантос» пожаловался в ФИФА на «Барселону» из-за переговоров испанцев с Лимой

27 июня 2017, вторник. 00:41. Футбол

«Сантос» направил в юридический отдел ФИФА жалобу на «Барселону» из-за переговоров испанского клуба с полузащитником бразильской команды Лукасом Лимой.

Как пишет GloboEsporte, руководство «Сантоса» не давало согласия на контакты 26-летнего футболиста с «Барселоной». Сине-гранатовые, согласно правилам ФИФА, могут вступить в переговоры с Лимой не ранее чем за шесть месяцев до истечения его действующего контракта, и этот срок для полузащитника «Сантоса» наступит 1 июля.

Ранее сообщалось, что 1 июля Лима подпишет предварительное соглашение с «Барселоной» и в январе 2018 года перейдёт в каталонский клуб на правах свободного агента. Позже агент хавбека заявил, что никаких переговоров с «Барселоной» нет.

Источник: GloboEsporte Сообщить об ошибке
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Сантос ФК Барселона Трансферы ФИФА
Новости. Футбол
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