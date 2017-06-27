Ан. Миранчук: все игроки «Локо» получили удовольствие от победы со счётом 10:0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвёл итог контрольного матча со словенским «Анкараном». Встреча проходила в Филлахе (Австрия) на стадионе «Ландскрон» и завершилась со счётом 10:0 в пользу «железнодорожников».
«В таких матчах, мне кажется, нужно преследовать свои цели, нарабатывать какие-то домашние заготовки, наигрывать их. Получилось реализовать своих моменты, забить. В принципе, все получили удовольствие от игры, но вместе с тем получили и нагрузку. Двигаемся дальше.
Немного наладили взаимопонимание, делали то, что нарабатывали на тренировках. Мне всегда есть над чем работать, я настроен на то, чтобы добавлять», — сказал Миранчук.