Канчельскис: хотите, чтобы такой результат был и дальше, — оставляйте Черчесова

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис вновь раскритиковал главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
«Моё мнение спрашивали год назад, когда только говорилось о назначении Черчесова. Я сказал, что не может быть вратарь тренировать сборную. У нас происходят большие проблемы. В данный момент, если нет результата, конечно, проблема в тренере. Нужна личность, нужно, чтобы тренера уважали. Пока никакой личности, уважения к тренеру не вижу. Наверное, внутри команды что-то происходит. Вы же сами видите. Проблема с одним футболистом, вторым, третьим… Почему сильнейшие не играют? Вот Шишкин и Денисов — кто из них лучше? Конечно, лучше Игорь, при всём уважении к Роману. Но почему-то Шишкин есть в команде, а Денисова нет. Наверное, конфликты есть не только с Денисовым, но и с другими футболистами. Если нет коллектива и здоровой обстановки, это отражается на результате.
Я не знаю, насколько Черчесов конфликтный человек, но думаю, что дыма без огня не бывает. Под его руководством я не работал и не знаю, как он ведёт тренировочный процесс. Но результат очевидный. Если вы хотите, чтобы такой результат был дальше, — пожалуйста, оставляйте. Можно сказать — дайте время поработать. Но Бердыеву дали время? Он в „Ростове“ за год сделал команду, которая достойно выступила в Лиге чемпионов и Лиге Европы. И сколько же нужно давать времени Черчесову? Ну давайте пятилетку сделаем, как было в советское время. Не верю, что к чемпионату мира сборная прибавит под руководством Черчесова.
Сейчас мы рассматриваем победы над Венгрией, Новой Зеландией — тут всё хорошо. А про матчи против солидных соперников: Мексика, Португалия — почему-то ничего не говорим. А надо смотреть вот сюда, на верхнюю часть таблицы, и после этого делать выводы. Андорра тоже обыграла сборную Венгрии. И что, у нас уровень Андорры? Получается, что да", — сказал Канчельскис в эфире программы «Футбол России».