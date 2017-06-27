Экс-директор «Ливерпуля»: могли купить Д. Алвеса, но предпочли Крауча и Пеннанта

Бывший исполнительный директор «Ливерпуля» Рик Пэрри сообщил, что мерсисайдцы во времена работы испанского тренера Рафаэля Бенитеса были близки к покупке защитника Дани Алвеса, который тогда ещё играл за «Севилью». Вместо этого «Ливерпуль» приобрёл у «Саутгемптона» форварда Питера Крауча (2005), а у «Бирмингем Сити» — полузащитника Джермейна Пеннанта (2006). Алвес в 2008 году перешёл из «Севильи» в «Барселону» за € 35,5 млн.
«Мы договорились по Дани Алвесу, хотя переговоры сопровождались большим количеством трудностей. Однако затем встал вопрос, должны ли мы купить двух игроков или мы должны потратить все деньги на этого флангового защитника? Алвес тогда ещё не был тем игроком, что сейчас, но всё говорило о том, что он станет великолепным футболистом.
Был бы этот трансфер лучше, чем покупки Пеннанта и Крауча? Вероятно, да, но легко говорить сейчас, оглядываясь назад. Если бы я мог сейчас сделать что-то иначе, то сосредоточился бы на покупке одного игрока за раз, не покупая по 5-6 игроков каждый сезон», — приводит слова Пэрри ESPN FC.