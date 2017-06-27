«Анкаран»: 10 голов от «Локомотива» пропустили игроки, у которых нет контрактов

В клубе «Анкаран», который выступает в элитном дивизионе чемпионата Словении, объяснили причину проведения двух товарищеских матчей с «Уралом» (0:1) и «Локомотивом» (0:10) в один день.
Как сообщает сайт клуба, против «Урала» на поле вышли футболисты, защищавшие цвета «Анкарана» в прошлом сезоне, а вот с «железнодорожниками» сыграли те, кто не имеет контрактов и находится в клубе на просмотре. Дело в том, что «Локомотив» до последнего не подтверждал дату товарищеского матча, потому «Анкаран» договорился о спарринге с «Уралом». В последний момент московский клуб решился на проведение встречи, потому словенцы пошли россиянам на встречу, отметили в пресс-службе «Анкарана».