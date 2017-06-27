Монтелла: Доннарумма заслуживает, чтобы «Милан» подождал его решения

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла рассказал о беседе, которую провёл с родителями голкипера россонери Джанлуиджи Доннаруммой.
«У меня хорошие взаимоотношения с его семьёй. Это простые люди, с простыми жизненными ценностями. Они пригласили меня на кофе, и я с радостью согласился. Будущее Доннаруммы? Я не думаю, что оно зависит от „Милана“, как не зависит и от меня. Парень раздумывает вместе со своим окружением и имеет на это право. Он заслуживает того, чтобы мы его подождали, и мы надеемся, он решит в пользу „Милана“. Мы ждём, голкипер — важная позиция, и надеемся, что он выберет „Милан“, — приводит слова Доннаруммы Sky Sport Italia.