Карамбё: успехи Зидана меня не удивляют, он учился для этого

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кристиан Карамбё отметил, что его не удивляют успехи главного тренера команды Зинедина Зидана. Французский специалист у руля «сливочных» по ходу сезона-2015/16 сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса.
«Успехи Зидана меня не удивляют. Он учился для этого. Ключевым здесь была возможность, предоставленная ему президентом «Реала» Флорентино Пересом: сначала он знакомился с работой различных отделов клуба, чтобы непосредственно понять их функционирование. Затем он учился на тренерских курсах, после чего возглавлял «Кастилию» (резервная команда «Реала»). Он знает, что надо делать, пользуясь и своим опытом футболиста. Это легендарный и выгодный для «Реала» человек», — цитирует Карамбё AS.
«Реал» под руководством Зидана дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, Примеру, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.