Бен Хаим стал одноклубником Караваева в «Спарте»

Израильский нападающий Таль Бен Хаим продолжит карьеру в Чехии. 27-летний футболист перешёл в «Спарту», цвета которой защищает россиянин Вячеслав Караваев.
Пресс-служба пражского клуба сообщает, что контракт с Бен Хаимом рассчитан на четыре года. В силу договор вступит 1 июля. По данным Transfermarkt, «Спарта» заплатила за израильского игрока € 2,9 млн.
С 2013 года новичок «Спарты» выступал за «Маккаби» (Тель-Авив). В минувшем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах чемпионата Израиля, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.
Караваев: хочется выиграть чемпионат Чехии со «Спартой» и выступать в ЛЧ