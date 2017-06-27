Марсело Диас: участие Алексиса добавляет сборной Чили уверенности

Полузащитник сборной Чили Марсело Диас поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с Португалией, отметив важность Алексиса Санчеса для команды. Встреча состоится 28 июня.
«Если говорить о футболе, то мы чувствуем себя хорошо. Мы отдохнули, восстановились. Готовимся к полуфиналу со всей серьёзностью. У нас есть возможность выйти в финал, и мы стремимся выиграть турнир.
Иметь полный состав — это превосходная возможность. Я чувствую себя важным футболистом, как и остальные 22 игрока сборной. Тот факт, что Алексис играет с нами, добавляет уверенности. Он потрясающий игрок на протяжении многих лет. У него есть множество техничных и технических качеств.
Мы выйдем на матч с мощной атакой. В России Чили представляет третью страну Южной Америки, поэтому чувствуем гордость. Мы выиграли «Копа Америка» дважды. Хотим добиться ещё множества побед. После каждой игры в России мы становились более уверенными в своих силах и сильными. Завтра надеемся одержать победу", — передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Чили. Начало – 21:00 мск.