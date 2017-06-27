Бывший вратарь «Спартака» перешёл в «Армавир»

Воспитанник СДЮСШОР «Спартак» вратарь Иван Комиссаров перешёл в стан «Армавира», сообщает официальный сайт клуба. О сроках контракта с 29-летним футболистом на данный момент не сообщается.
Комиссаров выступал за дубль красно-белых и привлекался к тренировкам с основным составом. Затем он отправился в «Томь», где сыграл два сезона, после чего отправился в новороссийский «Черноморец». Проведя два сезона в стане «моряков», голкипер перешёл в ФК «Выбор-Курбатово» (Воронеж). В сезоне-2015/16 снова выступал в составе «Черноморца», после чего защищал цвета нижегородского «Олимпийца» и «Ростова».
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