Фернандеш: за сборную России обидно, это разочарование для страны

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш рассказал, что мечтает сыграть за сборную Португалии на чемпионате мира 2018 года, а также прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций. Подопечные Станислава Черчесова играли в группе А вместе с Португалией, Мексикой и Новой Зеландией, но финишировали на третьем месте.
«Смотрел матчи с участием Португалии и России. Португалию с Новой Зеландией выключил после первого тайма – понял, что всё хорошо. А вот за сборную России было обидно. Понимаю, что это разочарование для страны – тем более когда проходит домашний турнир. Здорово, что Кубок конфедераций собрал полные стадионы. Надеюсь, что сборная России будет прогрессировать и на чемпионате мира покажет больше. Думаю, после этого российское общество начнёт иначе относиться к футболу. Болел за Португалию! (Смеётся.) Я не могу ответить иначе – как я потом полечу домой?!
Криштиану – отличный парень. Он намного проще, чем может показаться со стороны. Роналду очень требовательный: и в отношении себя, и в отношении команды. У него дух победителя, он любит соревноваться и ненавидит проигрывать. Это качество позволяет ему так долго находиться на самом высоком уровне.
Почему я не в сборной? В Португалии ходит много разговоров на эту тему. Знаете, в первую очередь это действительно сложная задача. Португальцы – чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнёт поменять чемпионский состав? Если задать вопрос прямо: «Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной Португалии?», я бы ответил: «Да, заслуживаю». Я уже три года в России и мечтаю сыграть здесь на мундиале в составе португальцев.
Проблема в России? Не думаю, что в этом. Данни тоже играл в России и вызывался в сборную – до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы и я также заслуживаю вызова в сборную. Буду стараться показать себя в «Локо» ещё лучше, прогрессировать. Надеюсь, тренерский штаб меня заметит.
Полагаю, у тренера немало вариантов, кого поставить на эту позицию. Да, может, Андре Гомеш не так много играл в этом сезоне, но он всё-таки из «Барсы». В конце концов, решение только за одним тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться – всё зависит от одного человека», — цитирует Фернандеша пресс-служба «Локомотива».