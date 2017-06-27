Бокий стал новым руководителем селекционного отдела «Зенита»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Александр Бокий вернулся в «Зенит». 60-летний специалист в 2006 году работал в селекционном отделе петербургского клуба, а с декабря 2007-го по декабрь 2008-го являлся спортивным директором «Зенита».
Как сообщает Bobsoccer, Бокий будет исполнять функции Антона Евменова, покидающего структуру сине-бело-голубых. Приказ о назначении подписан сегодня.
Последним местом работы Бокия был «Анжи». Специалист работал в тренерском штабе под руководством Павла Врбы.
Евменов покинет пост руководителя селекционного отдела «Зенита»