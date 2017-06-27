«Зенит» предлагает € 9 млн за защитника «Сассуоло» Ачерби

«Зенит» продолжает попытки приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби. Сине-бело-голубые предложили за 29-летнего футболиста € 9 млн плюс бонусы, информирует Sky Sport Italia.
Инициатива трансфера исходит лично от главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.
В минувшем сезоне Ачерби провёл 49 матчей за «Сассуоло», в которых отметился 4 забитыми мячами. Контракт футболиста истекает в 2018 году. Франческо перешёл в «Сассуоло» из «Дженоа» в 2013 году за € 3,2 млн. На его счету также 2 матча за сборную Италии, за которую он дебютировал в 2014 году.
Агент: существует вероятность, что Ачерби перейдёт в «Зенит»