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Почти 200 девушек-полицейских работают в Сочи на Кубке конфедераций

28 июня 2017, среда. 00:25. Футбол

Наравне с мужчинами безопасность в Сочи в дни проведения Кубка конфедераций обеспечивают и женщины.

Как сообщает «Комсомольская правда — Краснодар», сейчас на Кубке около 200 представительниц прекрасного пола: 94 сотрудницы территориальных органов внутренних дел края и 104 курсанта университета МВД.

Девушки обеспечивают охрану порядка во время проведения мероприятия, осуществляют досмотровый контроль.

«Несмотря на то что работы очень много (в день матча приходится досматривать до 500 человек), работать на кубке интересно. Людей много, люди разные, но радует то, что все очень позитивно настроены, никто не возмущается при тщательном досмотре и все улыбаются, особенно иностранцы, с которыми иногда приходится общаться с помощью жестов», — рассказала младший лейтенант полиции Ирина Блохинцева.

Посмотреть фотографии можно в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Комсомольская правда - Краснодар Сообщить об ошибке
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