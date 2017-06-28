Сорокин: западные СМИ, прочитав доклад Гарсии, получат исчерпывающие ответы

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал публикацию доклада экс-главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии об итогах расследования правомерности получения Россией права принимать ЧМ-2018.
Доклад Гарсии был полностью опубликован на сайте ФИФА во вторник, 27 июня. В нём указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира нет.
«Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий. Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы. Доклад отвечает на вопросы, которые нам почему-то по непонятной для нас причине продолжают задавать отдельные иностранные СМИ. Прочитав доклад, они могут получить исчерпывающие ответы.
Негативную информацию о нас взять неоткуда. Были удивлявшие нас вопросы. Теперь, исходя из логики жизни, думаю, что они должны или прекратиться, или существенно сократиться», — приводит слова Сорокина ТАСС.